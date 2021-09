Ethan Hayter wint massasprint in Tour of Britain, van Aert leider af na valpartij

De Brit Ethan Hayter heeft in Warrington de vijfde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in een massasprint sneller dan de Italiaan Giacomo Nizzolo. Van Aert kon door een valpartij niet meesprinten en verliest zijn leiderstrui opnieuw aan Hayter.

Zoals het de goede gewoonte is, zochten een aantal renners vandaag weer hun toevlucht in een vroege ontsnapping. Met binnen de 60 km een aantal bergpunten die voor het grijpen lagen, hoeft het dan ook niet te verbazen dat berggeit Jacob Scott opnieuw van de partij was. De Brit kreeg met Zukowsky, Bigham, Mazzone en Blevins nog vier andere reisgenoten met zich mee. Het peloton hield de kopgroep wel binnen handbereik want meer dan drie minuten kreeg het vijftal niet. Op de Blacky Bank, een colletje van nog geen kilometer maar wel met een stijgingspercentage van 7,2%, kwam Scott als eerste boven. En datzelfde zou de Brit doen op de Bottom-of-the-Oven en de Bakestonedale Road, de twee andere beklimmingen van de dag. Daarna ging het in rechte lijn naar de aankomst in Warrington, waar we naar alle waarschijnlijkheid een massasprint zouden krijgen.

© ISOPIX

De bonus van drie minuten daalde steeds meer. Op 16 km van het einde gingen we onder de minuut en gaf Scott er als eerste de brui aan. In tegenstelling tot de andere vluchters liet hij zich uitzakken. Zij bleven verbeten doorrijden maar konden op 2 km niet meer opboksen tegen het aanstormende geweld van de sprintersploegen.

© ISOPIX

Valpartij

In de laatste bocht richting de streep kwamen een handvol renners ten val. Wout van Aert werd daardoor opgehouden waardoor hij niet kon meesprinten met de rest. Ethan Hayter zag zijn kans schoon en klopte Nizzolo in de sprint. De Brit neemt de leiderstrui opnieuw over en zet van Aert op 8 seconden.