Fans bezorgd om Phil Collins (70) na interview over gezondheid: “Ik kan amper nog een drumstok vasthouden”

Het gaat niet goed met Phil Collins. De 70-jarige drummer en zanger van de iconische band Genesis gaf donderdag een zeldzaam tv-interview en getuigde daar over zijn gezondheid. “Ik kan amper nog een drumstok vasthouden”, zei hij. De fans tonen grote bezorgdheid om de Brit.

Vijftien jaar sukkelt Phil Collins al met zijn gezondheid. Door een kwetsuur aan een nekwervel heeft hij al aanzienlijke zenuwschade opgelopen en hij sukkelt nu ook met acute pancreatitis. Dat is aan de zeventiger te zien: hij oogt verzwakt en mager. Optreden lukt daardoor nog amper, net als drummen. “Ik zou het zo graag doen, maar het gaat niet. Ik kan amper nog een drumstok vasthouden met één had, dus er zijn fysieke problemen die niet te negeren zijn.”

Hij voegde er nog aan toe dat hij niet zeker weet of hij nog wel eens op tournee wil gaan met Genesis, zelfs al is het alleen als zanger. Dat veroorzaakte op Twitter paniek bij fans. “Hij ziet er echt niet goed uit, ocharme”, schrijft iemand. “Zorg goed voor jezelf.” Anderen schrijven dat ze vrezen dat de tournee onmogelijk zal zijn met Collins in deze toestand.