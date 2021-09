Binnenkijken in het Kasteel van Heers op Monumentendag

In mei kocht de Vlaamse regering het vervallen Kasteel van Heers van de adellijke familie Desmaisières en trok meteen tien miljoen euro uit voor de renovatiewerken. Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed voegde de daad bij het woord en startte, met de hulp van erfgoedorganisatie Herita en het vrijwilligersteam van vzw Heerlijk(heid) Heers, de eerste dringende instandhoudingswerken. Op Open Monumentendag opent het kasteel opnieuw zijn deuren voor het publiek en leiden gidsen je rond in een deel van het kasteel.

“Je mag je aan een unieke inkijk verwachten in de salons van de 18de en 19de eeuw”, vertelt Paul Lambrechts van Heerlijk(heid) Heers. “Iedereen is welkom van 10 uur tot 18 uur. Onze rondleidingen vertrekken om de 20 minuten aan onze zomerbar in de basse-cour. Je kan ook een wandeling maken in het prachtige kasteelpark.” De toegang is gratis, parkeren kan op het centrumplein.