Hechtel-Eksel

Een 39-jarige man uit Leopoldsburg is donderdagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel. Hij geraakte met zijn auto van de weg, ging over de kop en kwam tegen een boom terecht. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis in Heusden-Zolder gebracht. mm