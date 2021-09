Scandinavisch ploegonderonsje: Johan Price-Pejtersen kroont zich voor zijn Noorse ploeggenoot tot Europees kampioen tijdrijden bij de beloften, Van Eetvelt negende

Johan Price-Pejtersen mag zich voor de tweede keer een jaar lang de beste Europese tijdrijder bij de U23 beloften noemen. In het Italiaanse Trento was hij sneller dan zijn ploeggenoot Soren Waerenskjold en de Nederlander Hoole.

Naast op onze landgenoten Lennert Van Eetvelt en Arno Claeys waren de ogen ook gericht op de 22-jarige Deen Johan Price-Pejtersen. Twee jaar geleden in Alkmaar was de tweedejaars prof van Uno-X de snelste. Aangezien het parcours in Trento een gelijkaardig profiel heeft als toen, was hij de te kloppen man. Price-Pejtersen bewees z’n kunnen en liet bij zowel het tussenpunt als bij de finish de beste tijd noteren. 25:35 was de richttijd die verbeterd moest worden. Zijn Noorse ploegmaat Soren Waerenskjold kwam het dichtste in de buurt maar moest toch 33 seconden prijsgeven. De Nederlander Daan Hoole werd op nog geen seconde derde.

Price-Pejtersen pakt op deze manier voor de tweede keer de Europese titel. Belgisch kampioen bij de beloften Lennert Van Eetvelt (Lotto-Soudal) eindigde als negende.