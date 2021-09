Even schrikken voor Die Mannschaft: vliegtuig maakt onvoorziene landing in Schotland

De Duitse voetbalbond (DFB) heeft donderdag bevestigd dat het vliegtuig met aan boord de Duitse selectie woensdagavond laat uit “veiligheidsredenen” een onvoorziene landing heeft moeten maken in het Schotse Edinburgh. De Mannschaft was op de terugweg van een WK-kwalificatiewedstrijd in IJsland (0-4).