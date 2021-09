Conservatieve bisschop legt ambt neer omdat hij verliefd is op schrijfster van… satanisch-erotische romans

De Spaanse conservatieve bisschop Xavier Novell Goma heeft zijn ambt neergelegd omdat hij verliefd geworden is op de schrijfster van satanisch-erotische boeken. Dat berichten Spaanse media.

Twee weken geleden had de 52-jarige bisschop Xavier Novell Goma paus Franciscus zijn ontslag aangeboden als bisschop van Solsona, een stad ten noordwesten van Barcelona. Hij haalde toen “extreem persoonlijke” redenen aan als aanleiding en weigerde er verder op in te gaan.

Spaanse media zijn nu te weten gekomen wat die redenen zijn. Novell Goma is verliefd geworden op Silvia Caballol, een 38-jarige psychologe en auteur die eerder al getrouwd was en twee kinderen heeft. Zij is vooral bekend om haar satanisch-erotische boeken.

De relatie tussen de twee is opmerkelijk, zeker omdat Novell Goma al heel zijn carrière bekendstaat als een erg conservatieve bisschop die zich verzet tegen homoseksualiteit, euthanasie en abortus. Hij was ook gespecialiseerd in duiveluitdrijvingen en was een groot voorstander van de conversietherapie, die homoseksualiteit ziet als een ziekte die genezen moet worden. Hij had trouwens eerder al bekend dat hij in zijn jonge jaren verliefd was geweest op een 18-jarig meisje en dat hij, voor hij het geloof omarmde, een vurige wens had om te trouwen en kinderen te krijgen.

De situatie baart de katholieke kerk zorgen, want Novell Goma is nog steeds een bisschop met alle bevoegdheden. Het is de paus die daarin alsnog verandering kan brengen.