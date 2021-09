European Leagues kanten zich “krachtig en unaniem” tegen tweejaarlijks WK

De European Leagues, de belangenvereniging van tal van nationale voetbalcompetities in Europa, kanten zich tegen het idee van de Wereldvoetbalbond FIFA om van het WK in de toekomst een tweejaarlijks toernooi te maken.

De Raad van Bestuur van de European Leagues kwam donderdag in het Zwitserse Nyon samen om een standpunt in te nemen. “Hierbij hebben de Leagues zich krachtig en unaniem gekant tegen elk voorstel om het WK om de twee jaar te organiseren”, klinkt het in een mededeling. “De Leagues zullen samenwerken met de andere belanghebbende partijen om te voorkomen dat de bestuursorganen eenzijdige beslissingen nemen die schadelijk zijn voor de nationale competities, die de basis van het voetbal vormen en van het grootste belang zijn voor clubs, spelers en fans in heel Europa en de rest van de wereld.”

“Nieuwe competities, vernieuwde competities of uitgebreide competities voor club- en landenvoetbal op continentaal en/of mondiaal niveau zijn geen oplossingen voor de huidige problemen van onze sport met een reeds overvolle kalender”, luidt het verder. “De voetbalkalender vereist zonder meer de instemming van alle belanghebbenden en kan alleen het resultaat zijn van een subtiel evenwicht tussen club- en landenvoetbal en tussen binnenlands en internationaal clubvoetbal.”

Pro League niet aanwezig

De Belgische Pro League is een van de leden van de European Leagues, maar maakte geen deel uit van de Raad van Bestuur die donderdag in Nyon samenkwam.

De FIFA speelt met het idee om van het WK in de toekomst een tweejaarlijks toernooi te maken. Het WK en het EK worden nu om de vier jaar afgewerkt. Het komende WK is eind 2022 in Qatar. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin liet al weten “zwaar verontrust” te zijn over zulke FIFA-plannen.