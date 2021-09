Maandag staat Marc Van Ranst al opnieuw voor de rechter: “Ik ben dit zo beu”

Mechelen, Willebroek

De correctionele rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard in de zaak rond de rechtstreekse dagvaarding die de Nederlandse coronascepticus Willem Engel had uitgebracht tegen viroloog Marc Van Ranst. De Nederlander betichtte Van Ranst van lasterlijke uitspraken. Maar daarmee is de kous niet af. Maandag moet de viroloog opnieuw voor de rechter verschijnen omdat Engel een nieuwe dagvaarding heeft uitgebracht. “Ik ben dit zo beu”, reageerde Van Ranst donderdag.