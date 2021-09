Evacuaties vanuit Kaboel hernemen: 200 buitenlanders worden naar Qatar gebracht

Ongeveer 200 buitenlanders, onder wie Amerikaanse burgers, zullen donderdag voor het eerst sinds de Amerikaanse troepen Afghanistan eind augustus verlieten, uit Kaboel naar Qatar worden gevlogen. Dat melden bronnen die nauw betrokken zijn bij de operatie in Doha aan AFP.

Op beelden van de zender Al-Jazeera zijn vrouwen en kinderen te zien die wachten op de evacuatie op de luchthaven van Kaboel. Qatar is een hoofdrolspeler geworden in de Afghaanse crisis. Daar vonden in 2020 de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de taliban en vervolgens tussen de Afghaanse oppositie en de taliban plaats.

De Verenigde Staten hebben in totaal zo’n 123.000 mensen geëvacueerd, voornamelijk Afghanen. Functionarissen erkennen dat er nog veel anderen moeten weggehaald worden.

De taliban hebben aan de Amerikanen beloofd dat ze Afghanen die het land willen verlaten, vrij zullen laten gaan. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tijdens een bezoek aan Qatar.