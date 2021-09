Fietsen in hartje Voeren en Euregio. — © Nico Meens

Voeren

Fietsen van de diepste vallei tot het hoogste punt van Vlaanderen? Het is een soms een ware beproeving, maar de beloning is bijzonder groot: schitterende panorama‘s en heerlijke afdalingen zijn verrassend! Liever geen beklimmingen? Laat je meevoeren langs het water van de Maas. Routes en info kan je vinden via de nieuwe fietskaart ‘Grensoverschrijdend fietsen Voerstreek en Euregio’ van Toerisme Voerstreek.