Het eerste jaar in Zweden van Staf Coppens (40) en zijn gezin is alweer voorbij. Hoe is het de familie deze zomer vergaan als nieuwbakken campinguitbaters, in een compleet nieuwe cultuur? “De kinderen hadden het lastig toen we verhuisden. Maar nu vraag ik hen om taaladvies. Onze zoon Beau spreekt zelfs al plaatselijke dialecten.”