Thierry Neuville tweede in modderige shakedown rally van Griekenland

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) was donderdagochtend de snelste tijdens de shakedown van de rally van Griekenland. De Fin was 2.7 sec sneller dan onze 33-jarige landgenoot Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC). Neuvilles teamgenoten Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) en Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) reden de derde en vierde tijd op respectievelijk 3.2 sec en 4 sec van Rovanperä.

Net als de voorbije dagen was het ook donderdagochtend ploeteren in de modder voor de deelnemers aan de WK-rally. De omstandigheden waarin de rijders aan de bak moesten deed eerder denken aan de voormalige rally van Groot-Brittannië in plaats van de zonnige, warme en stoffige omstandigheden die we in Griekenland mogen verwachten. “Dit zijn toch wel toestanden die we hier niet gewoon zijn”, vertelde Thierry Neuville. Voor vrijdag en zaterdag wordt beter weer voorspeld, zondag zou het dan opnieuw regenen.

De regenval zorgde ervoor dat het 4.25 km lange parcours van de shakedown er glad bijlag. Bij zijn eerste van in totaal drie doortochten reed Rovanperä de snelste tijd. Thierry Neuville en Ott Tänak reden hun beste tijd tijdens hun derde doortocht. Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) reed de vijfde tijd, Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) de zesde tijd. De WK-leider was 6 sec trager dan teamgenoot Rovanperä.

Start in Athene

Meteen na de shakedown werden de wagens overgebracht naar Athene waar donderdagnamiddag aan de voet van het Parthenon de ceremoniële start van deze rally wordt gegeven. Er staat een korte klassementsrit van net geen kilometer in de straten van Athene op het programma.

Grote afwezige in Griekenland is Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC). De Japanner start niet omdat zijn copiloot omwille van familiale redenen naar huis moet. Zo kort voor de start van de rally een andere copiloot vinden was niet mogelijk en dus moet de Japanner verstek laten gaan. Daniel Barritt, de vaste copiloot van Katsuta, is nog steeds herstellende van een rugblessure die hij opliep in de rally van Estland. In Ieper ging Katsuta ook al zwaar van de baan.