Lotte Kopecky (25) keerde gehavend, zowel fysiek als mentaal, terug uit Tokio. Haar ritzege in de Vuelta heeft al wat zorgen uit haar hoofd verbannen maar op het WK en in Parijs-Roubaix wil ze er echt staan. Zaterdag op het EK in Trento volgt een nieuwe tets. “Ik heb snel de knop omgedraaid want er komen nog mooie momenten aan.”