Club Brugge-coach Philippe Clement was er op zijn persbabbel voorafgaand aan de wedstrijd tegen KV Oostende gerust op dat zijn spelers nog niet met de wedstrijd tegen PSG van volgende week woensdag in hun hoofd zitten. “Mijn spelers weten dat de eerstvolgende wedstrijd altijd de belangrijkste is. Ze willen een reactie tonen na de nederlaag tegen AA Gent.”