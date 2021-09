Jean-Michel Saive en Heidi Rakels doen vrijdag gooi naar voorzitterschap BOIC

Voormalig topjudoka Rakels, olympisch brons in 1992 in Barcelona, heeft als belangrijke doelstelling dat er meer topfuncties in de sport naar vrouwen moeten gaan. Als ze verkozen raakt, wil ze ook dat België op termijn één medaille per miljoen inwoners op de Olympische Spelen behaalt, in totaal dus elf stuks. Rakels wil haar doelen onder meer verwezenlijken door meer topsportprojecten te creëren. “Op de vorige Olympische Spelen hebben we gezien dat er al een aantal fantastische topsportprojecten zijn gerealiseerd”, verklaarde ze in haar campagne. “Die moeten we voortzetten, maar we moeten er nog meer opzetten: in grote sporten en in ploegsporten, maar ook in kleinere sporten. We mogen echter niet de fout maken onze focus te verliezen. Daarom geven we niet iedereen een beetje, maar ondersteunen we goed onderbouwde projecten met een grote kans op slagen.”

Rakels kan niet alleen bogen op haar carrière als topjudoka, maar ze is ook burgerlijk ingenieur computerwetenschappen en was CEO van Guardsquare, het softwarebedrijf dat ze in 2014 oprichtte samen met haar partner Eric Lafortune. In 2019 gaf Rakels het roer van het bedrijf door, maar eerst kreeg ze nog de titel ICT Woman of the Year.

Ex-wereldkampioen Saive

Saive is een klinkende naam in de Belgische sportwereld. Hij is een voormalig nummer 1 van de wereld en nam zeven keer deel aan de Olympische Spelen (een record voor een Belg). Als sportbestuurder heeft hij al heel wat ervaring. Zo werd de Luikenaar in 2009 lid van de beheerraad van het BOIC en is hij sinds 2017 een van de vicevoorzitters van de organisatie. Ook internationaal engageerde hij zich in verschillende rollen bij de Internationale Tafeltennisfederatie, de EOC’s (Europese Olympische Comités) en bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Het programma van Saive is onderverdeeld in tien punten. “De atleet die centraal staat in elk debat” is er daar een van. “Om de wereldtop te bereiken - de BOIC-visie vertaalt dit als top 8 op de Olympische Spelen - met de ambitie vooruitgang te blijven boeken (het DNA van elke sporter), hebben atleten nood aan steun, ondersteuning, aanmoediging en omkadering om het beste van zichzelf te geven in de beste omstandigheden. Essentieel is dat zij centraal staan in al onze beslissingen”, onderstreepte Saive in aanloop naar de verkiezing. Verder benadrukte Saive het belang om teams en samengestelde teams te blijven ondersteunen, net als het Be Gold-project voor jonge talenten.