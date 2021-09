Graf van legendarische Afghaanse verzetsstrijder verwoest in Panjshirvallei

In de Panjshirvallei in Afghanistan is het graf van Achmad Shah Massoed, een van de grootste verzetsstrijders tegen de taliban, gedeeltelijk verwoest. Op sociale media circuleren donderdag foto’s en video’s van het vernielde graf.

Massoed stond bekend als de “Leeuw van Panjshir” en had zich in de jaren negentig hevig verzet tegen de islamistische taliban. Twee dagen voor de aanslagen van 11 september 2001 was hij het doelwit van een zelfmoordaanslag en kwam hij om het leven. Vanwege de datum van de aanslag wordt de verantwoordelijkheid voor zijn dood vaak toegeschreven aan terreurorganisatie al-Qaeda.

Massoed werd door veel Afghanen aanzien als een nationale held. Zijn graf bevindt zich op een kleine heuvel nabij Bazarak, de provinciale hoofdstad van Panjshir. In het verleden, vooral op vrijdag, reden vaak meer dan honderd volgelingen naar de begraafplaats om Massoed te herdenken.

Het is nog onduidelijk wie het graf vernield heeft. De taliban verklaarden maandag dat de provincie Panjshir onder hun controle was na ongeveer een week van hevige gevechten met verzetsstrijders in de vallei.

