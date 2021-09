Twee tachtigers voor vele duizenden euro’s opgelicht door computercriminelen

Genk/As

Bij de politie CARMA zijn deze week opnieuw enkele schrijnende meldingen van oplichting gemeld.

Zo werd een tachtiger uit Genk telefonisch benaderd door de ‘fraudedienst van KBC Bank’ en zag ongeveer 4.500 euro van zijn rekening verdwijnen. Een tachtiger uit As kreeg een ‘medewerker van Microsoft’ aan de lijn omdat zijn computer geïnfecteerd was met een virus. De man zag nadien dat er meer dan 10.000 euro gestolen was.

Ook zijn er weer enkele personen opgelicht via een tweedehandssite. mm