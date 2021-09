Diest

Een 30-jarige man uit Diest is woensdagavond in de boeien geslagen. Hij wordt verdacht drugs te dealen. Rond 22 uur was bij de politie de melding binnengekomen dat op de trappen van het stadhuis een man openlijk drugs gebruikte. De man was duidelijk onder invloed en bleek ook nog een dealers hoeveelheid cocaïne bij te hebben. mm