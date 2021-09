Na de fusie is Oudsbergen verplicht om een nieuw, officieel wapenschild en gemeentevlag te ontwerpen. Samen met de heemkringen uit Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek kan je deelnemen aan een denksessie. Het wapenschild moet later nog goedgekeurd worden door de Vlaamse heraldische raad en de Vlaamse regering.

Door de fusie zijn de wapenschilden van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode vervallen. Daarom organiseert de gemeente een denksessie om een nieuw wapenschild en vlag te ontwikkelen. Die sessie gaat door op 14 september om 19 uur in Den Ichter in Opglabbeek. Daar kan je ideeën delen waarmee men een nieuw wapenschild samenstelt en ontwerpt. Kan je niet deelnemen, maar wil je toch jouw idee met delen? Stuur je voorstel ten laatste op 13 september in via info@oudsbergen.be Later worden de verschillende voorstellen voorgelegd aan alle Oudsbergenaren en kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete wapenschild. RDr