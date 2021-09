Open Monumentendag kijkt ook over de grens

Op zondag 12 september gaan in heel Europa gebouwen en monumenten open onder de noemer ‘inclusief erfgoed’ met als ondertitel ‘erfgoed voor iedereen’. Minister Matthias Diependaele en prof. mr. Pieter van Vollenhoven gaven donderdagmiddag in de St. Martinuskerk in Weert het startsein voor dit internationale evenement. Dat Weert aan Bocholt dacht voor deze internationale samenwerking en de erfgoedrijkdom van Bocholt voor gans Nederland en Vlaanderen in de kijker plaatst, kunnen de Bocholtenaren erg waarderen.

De Bocholter burgemeester herinnert aan de vroegere twisten tussen Weert en Bocholt, over het waterbeheer, en het weer terug goed maken. “Het nieuwe hereenige, wat ’t oude verdeelde. De relatie Bocholt – Weert gaat dus al zeer lang terug. Dat Weert samen met Bocholt deze Openmonumentendag organiseert geeft het toerisme in onze regio zeker een boost”, benadrukt burgemeester Stijn Van Baelen.

De Weertenaar staat bekend om zijn gastvrijheid en stelt gratis de meer dan 30 monumenten open. “Weert, een stad met inspirerend cultureel erfgoed. Dit weekend stellen we onze monumenten open, daarbij staan gastvrijheid en inclusiviteit centraal”, zegt burgemeester Raymond Vlecken.

Weert en Bocholt bieden samen een zeer gevarieerd programma aan, voor jong en oud. De monumenten staan voor iedereen open. Er is een bezoek aan de Bocholtse wind- en watermolens mogelijk, wandelen en fietsen door natuurgebieden en ook kerkbezoeken. En aandacht voor Romeinse geschiedenis in het grensgebied, het bezichtigen van diverse replica is mogelijk en natuurlijk komen de gezamelijke tradities aan bod.

Toegankelijkheid

Bijzonder is de praktische toegang tot deze monumenten, onder andere voor mensen die minder mobiel zijn en aangewezen op een rolstoel. In het programma is duidelijk aangegeven welke monumenten goed toegankelijk zijn. Waar bijvoorbeeld bij een windmolen of een kerktoren de verdieping niet te bereiken is, zijn audiovisuele presentaties gemaakt. Onder meer in de Sevensmolen in Kaulille is er een HD camera installatie geïnstalleerde die beelden vanuit de molen projecteert in het molenhuisje.

In Bocholt gaan de deuren dan ook letterlijk voor iedereen open. Zo ben je welkom in de Sevensmolen in Kaulille, de St.-Laurentiuskerk in Bocholt, de Luysmolen in Kreyel en de Bocholter graven in het grensgebied tussen Bocholt met Weert. Tussen 10u00 en 17u00 zijn deze drie erfgoedsites gratis toegankelijk. Er zijn gidsen aanwezig die je graag alles vertellen over deze monumenten.

Meer info www.bocholt.be

RDr