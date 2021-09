Waarom de Rode Duivels al voor 99,99 procent zeker zijn van het WK 2022

De Rode Duivels zijn alleen mathematisch nog niet zeker van het WK.

Theoretisch kunnen Tsjechië en Wales de Rode Duivels nog bijbenen. Tsjechië kan qua punten alleen nog maar op gelijke hoogte komen als de Belgen de twee resterende wedstrijden verliezen en de Tsjechen hun drie resterende wedstrijden winnen. En dan nog. De Rode Duivels hebben nu een doelsaldo van +17, de Tsjechen van + 1. Twee keer Belgisch verlies is voor Tsjechië na een 9 op 9 nog niet genoeg, het moet ook telkens met minstens 5-0 zijn.

Wales heeft iets ‘meer kans’. Als de Belgen twee keer verliezen en Wales wint zijn vier resterende wedstrijden (onder meer in Tsjechië), dan wippen de Welshmen nog over de Belgen. Als België zoals verwacht thuis wint tegen Estland, kunnen Gareth Bale en co na een 12 op 12 nog naast de Rode Duivels komen maar dan moeten ze die laatste wedstrijd omwille van het doelsaldo - Wales heeft 0 - wel met minstens ongeveer 10-0 van de Belgen winnen. (lvdw)