Acteur Daniel Craig over James Bond: “Het was niet gemakkelijk, ik heb me mentaal en fysiek slecht gevoeld”

“Ik ben bijzonder trots op alles wat ik heb gedaan, maar het was niet gemakkelijk.” Dat zegt Daniel Craig zelf in Being James Bond: the Daniel Craig story, een documentaire naar aanleiding van zijn nieuwste en meteen ook laatste Bondfilm No time to die.

De documentaire die te bekijken is via Apple TV laat niet alleen heel wat beelden zien van achter de schermen, ook neemt ‘James Bond’ in de vorm van acteur Daniel Craig regelmatig het woord. Het start bij zijn debuut in de Bondsaga, met de film Casino royale uit 2006. “Heel wat mensen vonden me slechts een tweederangsacteur”, vertelt Craig. “Maar ik was altijd tevreden met wat ik deed. Dat ze aan mij zouden denken om James Bond gestalte te geven, dat had ik nooit zien aankomen. Mijn hele wereld werd op zijn kop gezet, maar ik ben ontzettend trots op wat ik gedaan heb.”

Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn. “Zeker in het begin had ik het heel moeilijk met mijn plotse faam. Niet alleen mijn professionele, maar ook mijn privéleven werd met argusogen gevolgd. Soms sloot ik me thuis op met de gordijnen dicht, ik werd er echt gek van. Ik heb me mentaal en fysiek echt slecht gevoeld.”

Ook kreeg de Brit heel wat kritiek op zijn uiterlijk. Zijn blonde haren, blauwe ogen en gemiddelde grootte – 1,78 meter – pasten volgens vele fans niet bij de rol van Bond. “Vanaf het eerste moment was hij Bond”, zegt producer Barbara Broccoli toch. “Ik kende hem al langer en ik wist gewoon dat hij de juiste man was voor de job.”