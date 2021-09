Bruid vliegt 1.200 kilometer om met opa (94) te dansen die niet op huwelijksfeest kon zijn

De opa van Natalie Browning (24) keek al maanden uit om met zijn kleindochter te kunnen dansen op haar huwelijksfeest. Maar de gezondheid van de 94-jarige man liet niet toe dat hij van Florida naar Virginia vloog toen Natalie haar jawoord gaf. De kersverse bruid was er het hart van in en stapte met haar trouwjurk het vliegtuig op om haar opa te verrassen. Na 1.200 kilometer konden ze elkaar in de armen sluiten en de beloofde dans uitvoeren. “Het was lastig om de jurk door beveiliging van de luchthaven te krijgen”, aldus Natalie. “Maar het was het waard toen ik zijn reactie zag.”