Heibel op de Noordzee: Britse regering wil migrantenboten dwingen om te keren

Britse patrouilles zullen boten met migranten op Britse wateren terugsturen in plaats van ze naar de Engelse kust te begeleiden. Die instructie heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel gegeven aan de grenswacht, melden verschillende media donderdag. Ze verwijzen naar bronnen in regeringskringen. Woensdag zat Patel nog samen met haar Franse evenknie Gérald Darmanin om over het onderwerp te spreken, maar ze gingen uiteen zonder concreet resultaat.