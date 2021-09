Di Rupo: “We zullen verwoeste huizen in overstromingsgebied niet heropbouwen”

LEES OOK. Minister Verlinden: “Moeilijk om na overstromingen voor iedereen gepast huis te vinden”

“Er zijn twee verschillende situaties”, aldus Di Rupo. “Als de schade herstelbaar is, zullen we geen procedure in gang zetten om mensen te dwingen hun huis af te breken en te verhuizen. Maar we zullen huizen die afgebroken moeten worden in overstromingsgebied niet heropbouwen. We willen in dat geval in samenspraak met het lokale bestuur eerder zoeken naar nabijgelegen terreinen om te bouwen, zodat mensen niet ontworteld worden.”

Di Rupo zei wel dat de Waalse regering de getroffen mensen zonder verzekering zal helpen bij de heropbouw van hun leven en hun woning. “We moeten hen helpen. Hoeveel? Het zal gaan om een maximaal bedrag ter waarde van een arbeiderswoning. Hoeveel kost een klein huis? 100.000 euro, 120.000 euro, 140.000 euro? Maar we moeten wel voorzichtig zijn: we willen niet de indruk geven dat mensen geen verzekering moeten afsluiten.”

Het zou gaan om 2.000 tot 4.000 mensen zonder verzekering. Di Rupo wil dit weekend tijdens politiek overleg met zijn coalitiepartners een akkoord sluiten over dat plan.