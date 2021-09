Hoofdarts UZ Leuven pleit voor verplichte vaccinatie: “Keuze heeft grote gevolgen”

Het was een ronduit boze Van Assche die donderdagochtend op Radio 1 reageerde op de beslissing om ziekenhuizen opnieuw te verplichten om een kwart van hun bedden op intensieve zorg vrij te houden voor Covid-patiënten. De beslissing van het Hospital & Transport Surge Capacity Comité raakte woensdag bekend. Om te vermijden dat ziekenhuizen hun capaciteit te laat zouden opschalen, wordt hen gevraagd nu al geleidelijk over te gaan naar fase 1A van het spreidingsplan. Dat betekent heel concreet dat een kwart van de bedden op intensieve zorg voorbehouden moet zijn voor coronapatiënten.

LEES OOK. 25% van alle bedden op intensieve moeten weer voorbehouden worden voor coronapatiënten

“Dit gaat de reguliere zorg weer achteruit stellen”, klonk het. “Bovendien vallen in de realiteit nog meer dan een kwart bedden weg voor reguliere patiënten. De overheid houdt geen rekening met gesloten bedden door personeelstekort. En ook dat wordt na drie coronagolven een groot probleem. Wij begrijpen ook niet dat deze maatregel niet kon wachten tot het volgende Overlegcomité, waarbij tenminste alle regio’s aan tafel zitten”, aldus Van Assche. “Dit is gisteren afgekondigd, maar volgens ons zonder breed overleg.”

Volgens Van Assche is het ook niet eerlijk dat de maatregel ook geldt in regio’s met een hoge vaccinatiegraad, zoals in het grootste deel van Vlaanderen het geval is. “Coronavaccinatie is momenteel een persoonlijke keuze in België, maar dat heeft implicaties”, vindt hij. “De toename van ernstig zieke Covid-patiënten in bepaalde regio’s zoals Brussel was volgens ons te vermijden. En dit heeft grote gevolgen voor de overgrote meerderheid van gevaccineerde landgenoten.”

Verplichte vaccinatie

Bovendien heerst er volgens Van Assche frustratie bij het zorgpersoneel om extra patiënten op te nemen als de meesten niet gevaccineerd zijn. “Dat worden moeilijke discussies op de werkvloer, dat kan ik u verzekeren”, zegt hij. “Wij hebben tientallen patiënten overgenomen uit Brussel, Wallonië en Noord-Frankrijk het afgelopen anderhalf jaar, alleen al in UZ leuven. Maar in ziekenhuizen in regio’s die wereldkampioen zijn in vaccinatiegraad kan je dat echt niet meer behoorlijk uitleggen op dit moment. Volgens mij begint men zich in heel Vlaanderen ernstige vragen te stellen.”

DE KERN. “Met een coronapas zullen niet wij, maar de antivaxers een stuk van hun vrijheid moeten opofferen”

De oplossing is volgens Van Assche de invoering van een verplichte vaccinatie voor alle Belgen. “Ik weet dat zoiets wettelijk niet evident is, maar we moeten iets doen”, benadrukt hij. “Vlaanderen is wereldkampioen in vaccinatiegraad. We mogen toch minstens ook verwachten dat dit in de rest van het land ook toeneemt. Als dat niet lukt met een vriendelijk verzoek, dan zal een verplichting uiteindelijk toch moeten.”

Vandenbroucke: “Klacht is terecht, maar er is maar één goede oplossing”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vindt de kritiek – zoals die van Van Assche – op de beslissing om een kwart van de bedden op intensieve zorg voor te behouden voor Covid-patiënten geen goede zaak. “We zien een sterke stijging van de Covid-opnames op intensieve zorg. Het is dan een normale reactie om de ziekenhuizen te vragen voorzorgen te nemen.”

De kritiek van Van Assche dat door de maatregel opnieuw meer reguliere zorg uitgesteld zal moeten worden, vindt Vandenbroucke onterecht. “We laten patiënten precies in de steek als we niet voldoende krachtig optreden tegen het virus. De klacht van de ziekenhuizen is terecht, maar er is maar één goede oplossing. Dat is dat we moeten voorzichtig blijven en niet voortdurend mogen aankondigen dat het morgen de volledige vrijheid is en dat het afgelopen is. Dat is niet slim.”

Vandenbroucke roept ook op om nog meer mensen te vaccineren, maar is geen voorstander van verplichte vaccinatie. “Dat is een kreet. Ik wil dat wel eens zien doen, iedereen tussen 0 en 100 jaar vaccineren.” Vandenbroucke waarschuwt voor genoegzaamheid en wijst erop dat ook in Vlaanderen nog meer mensen gevaccineerd moeten worden. “We moeten opletten dat we ons niet in slaap applaudisseren. In Antwerpen bijvoorbeeld is een belangrijk deel van de volwassenen nog niet gevaccineerd.”