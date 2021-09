Sprintlegende Usain Bolt had comeback in gedachten voor Spelen in Tokio: “Maar mijn coach raadde het af”

Stel je maar eens voor. Een comeback van de strafste sprinter aller tijden op de Olympische Spelen in Tokio. In een interview met BBC vertelde de 35-jarige Usain Bolt dat het in 2019 in zijn hoofd speelde om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. ”Het kriebelde wel”, zei Bolt.

Usain Bolt is nog steeds wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter sprint. Zijn prestaties tussen 2008 en 2016 waren ongezien, met als hoogtepunt zijn fabelachtige 9’58” op de 100 meter. Het is nog maar de vraag of iemand dat record ooit nog gaat verbreken.

Het fabelachtige wereldrecord liep Bolt in 2009 in Berlijn. — © AFP

De Jamaicaan ging het record zelf ook niet meer verbreken, maar dacht er toch aan om zich nog eens klaar te stomen voor de Olympische Spelen in Tokio. “Ik herinner me nog dat ik in 2019 naar hem toe ging en vroeg wat hij van een comeback zou denken”, zei Bolt. “Hij keek me aan en zei dat ik er zelf niet moest aan denken.”

Als zijn coach iets zegt, dan heeft de legende daar respect voor. “Toen ik wou stoppen in 2017 maakte mijn coach mij duidelijk dat ik er 100 procent zeker van moest zijn. Hij wou nog doorgaan, maar een comeback zag hij niet meer zitten. Als mijn coach ‘nee’ zegt, dan respecteer ik dat. Ik geloof in hem.”