Maria Sakkari plaatst zich voor halve finale tegen sensatie Emma Raducanu

Maria Sakkari (WTA 18) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Griekse was op het hardcourt in New York in twee sets in de kwartfinales te sterk voor Karolina Pliskova, de Tsjechische nummer 4 van de wereld: 6-4 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 23 minuten.