Ex-president Donald Trump bokscommentator bij duel Holyfield

Het demonstratieduel tussen de Amerikaanse bokslegende Evander Holyfield en de Braziliaan Vitor Belfort wordt van speciaal commentaar voorzien door de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Samen met zijn zoon Donald Trump Jr zal de voormalige wereldleider het gevecht, zaterdag in het Hard Rock Hotel en Casino van Hollywood in Florida, analyseren en bespreken.

De oud-president is niet onbekend met boksen. In zijn vroegere casino’s in Atlantic City vonden geregeld profduels plaats.

De 58-jarige Holyfield is voormalig wereldkampioen bij de cruiser- en zwaargewichten. Hij stond in mei 2011 voor het laatst in de ring. Holyfield, die naar eigen zeggen al maandenlang volop in training is, treedt in Florida op als vervanger van de 48-jarige Oscar De La Hoya, voormalig wereldkampioen in zes verschillende categorieën, van de superveder- tot de middengewichten. De La Hoya zou ook na lange tijd terugkeren in de ring, maar moest afzeggen nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen met een coronabesmetting.

De 44-jarige Belfort is een ster uit de vechtsport mixed martial arts (MMA).