Hooggerechtshof verleent uitstel van executie aan moordenaar vanwege religieuze redenen

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft woensdag op het laatste moment uitstel van executie verleend aan een terdoodveroordeelde in Texas omdat de man zijn predikant fysiek aan zijn zijde wil tijdens de executie. De 37-jarige John Henry Ramirez, die ter dood veroordeeld is vanwege een dodelijke steekpartij in 2004, wil dat er hardop voor hem gebeden wordt als hij wordt omgebracht.

Enkele uren voordat Ramirez geëxecuteerd zou worden, besloot de rechtbank – zonder verder uitleg te geven – om zijn verzoek om uitstel in te willigen. In oktober of november buigt een rechter zich opnieuw over de vraag of de predikant bij de executie aanwezig mag zijn.

De advocaat van Ramirez, Seth Kretzer, pleitte voor uitstel omdat de predikant weliswaar aanwezig mag zijn bij de executie, maar fysiek contact met de ter dood veroordeelde onmogelijk is en ook een gebed verboden wordt. “Feitelijk betekent dit dat de predikant als een potplant in de hoek van de ruimte moet staan”, aldus Kretzer, die benadrukt dat Ramirez volgens de grondwet recht heeft op zijn religie.

Het gebeurt zelden dat het conservatieve Hooggerechtshof ingrijpt om executies te stoppen, al is het niet voor het eerst dat er een discussie is over religieuze verzoeken bij executies. In 2018 verwierp het Hof een verzoek van een moslimgevangene die een imam aan zijn zijde wilde tijdens zijn executie, dat leverde publieke verontwaardiging op. Enkele weken later kreeg een gevangene wel uitstel van executie omdat hij vroeg om een boeddhistische geestelijke.

Er zijn dit jaar vijf mensen geëxecuteerd in de Verenigde Staten.