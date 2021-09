Minstens tien doden bij brand in Covid-ziekenhuis in Noord-Macedonië

Bij een brand in een nieuwe Covid-19-afdeling van een ziekenhuis in Noord-Macedonië zijn woensdagavond minstens tien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de minister van Volksgezondheid van het Balkanland.

De afdeling van het ziekenhuis in Tetovo, in het noordwesten van het land, was gebouwd om patiënten besmet met het coronavirus te behandelen. Minister Venko Filipce sprak op Twitter van een “verschrikkelijk ongeval” waarbij “vele levens verloren gingen”. “Er is op dit ogenblik sprake van tien bevestigde dodelijke slachtoffers, maar dat aantal kan nog oplopen.” Volgens Filipce vechten artsen voor het leven van de gewonden.

Premier Zoran Zaev had het op Facebook over een “enorme tragedie in het Covid-centrum van Tetovo”. De regeringsleider ging onmiddellijk ter plaatse.

Ontplofte zuurstofflessen?

De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Sommige media spreken van een explosie. De Covid-afdeling was een zogenaamd modulair of tijdelijk gebouw, zei de adjunct-commandant van de brandweer van Tetovo op de lokale televisie. “De brand was enorm omdat er plastiek aanwezig was, aangezien het een modulair ziekenhuis is.” De afdeling werd vorig jaar in december opgetrokken.

Wereldwijd zijn de afgelopen maanden meerdere branden uitgebroken op corona-afdelingen in ziekenhuizen, vaak veroorzaakt door ontplofte zuurstofflessen. Zo kwamen in Irak in juli zeker 92 mensen om het leven door een brand in een ziekenhuis na het ontploffen van een gasfles. In juni overleden in Rusland 3 mensen nadat een beademingsapparaat op een intensive care-afdeling oververhit was geraakt.

