Eén op de vijf werknemers krijgt geen enkele compensatie voor woon-werkverkeer

In België ontvangt 20 procent van de werknemers geen enkele vorm van vergoeding voor mobiliteit. Geen kilometervergoeding, geen abonnement op het openbaar vervoer, geen bedrijfsfiets of bedrijfswagen.

Het cijfer komt uit een enquête van HR-dienstverlener Securex bij 1.500 werknemers, in het kader van een onderzoek naar het mobiliteitsbudget. Ook van dat mobiliteitsbudget zien die werknemers dus niets, maar daarin zijn ze geen uitzondering: amper vier procent van de Belgische werknemers beschikt vandaag over een mobiliteitsbudget.

In de enquête zegt een kwart van de werknemers met een bedrijfswagen wel interesse te hebben om de bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget, om zo hun loonpakket te optimaliseren of vanuit het stadscentrum gemakkelijker op het werk te geraken. Nog eens 22 procent ziet het wel zitten als er voorwaarden aan gekoppeld zijn. Een voordelig abonnement op het openbaar vervoer, een bedrijfsfiets of een kilometervergoeding zijn mogelijke vormen van dat mobiliteitsbudget. (kba)