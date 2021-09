Tijdens het WK tijdrijden in Brugge zullen de toeschouwers in de fanzone een mondmasker moeten dragen. De vips in de zone er vlak naast hoeven dat niet. Leuven beslist vrijdag over een gelijkaardige onderverdeling. “Niet uit te leggen”, klinkt het. “Maar het einde van een epidemie brengt onvermijdelijk ongerijmdheden met zich mee.”