Ziekenhuisopnames en overlijdens door Covid-19 blijven toenemen

Van 2 tot en met 8 september zijn gemiddeld 69,7 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een stijging met 12 procent ten opzicht van de voorgaande periode van zeven dagen.

Momenteel liggen 704 patiënten in het ziekenhuis in ons land, een toename met 7 procent. Op de afdelingen intensieve zorg gaat het om 219 patiënten (+14 procent).

Van 29 augustus tot en met 5 september overleden gemiddeld 6,6 mensen per dag aan Covid-19, een stijging met 31 procent tegenover de voorgaande periode. Sinds de uitbraak van de pandemie lieten al 25.442 mensen het leven door het coronavirus.

Het aantal vastgestelde besmettingen per dag neemt wel nog licht af. In de week tot en met 5 september ging het dagelijks gemiddeld om 1.958 gevallen, of 3 procent minder dan in de voorgaande zevendaagse periode. Er werden in die week evenwel 2 procent minder coronatesten afgenomen, gemiddeld zo’n 40.300 per dag. De positiviteitsratio blijft dan ook stabiel op 5,4 procent. Iets meer dan vijf mensen op de honderd testten dus positief.

Intussen hebben ruim 8,46 miljoen mensen in ons land minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 73 procent van de bevolking. Ruim 8,21 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd: 71 procent van de hele bevolking, of 84 procent van de volwassenen.