Taliban staan geen protesten meer toe

De taliban staan in Afghanistan voorlopig geen protesten meer toe. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de nieuwe regering noemt als reden “dat betogers de openbare orde hebben verstoord en voor intimidatie zorgden”. Bij recente demonstraties vonden gewelddadige en naar verluidt ook dodelijke confrontaties plaats tussen de deelnemers en taliban-strijders.

De aankondiging - de eerste officiële verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder de taliban - kwam enkele uren nadat in verschillende steden demonstraties werden gehouden tegen de nieuwe machthebbers in het land. Er wordt al drie dagen op rij gedemonstreerd tegen de islamistische groepering, die bijna een maand geleden de macht greep en dinsdag de leden van een tijdelijke regering presenteerde.

Als protesten weer zijn toegestaan, moeten ze minstens 24 uur van tevoren worden gemeld bij de autoriteiten. De betogers moeten niet alleen vertellen waar en wanneer ze gaan actievoeren, maar moeten ook bekendmaken wat hun doel is en welke slogans ze zullen gebruiken. Een protest is alleen toegestaan als daar vooraf toestemming voor is gegeven.

De Verenigde Staten zeggen de aankondiging van de interim-regering nog te beoordelen. Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken meldt dat de tijdelijke regering zal worden beoordeeld aan de hand van haar daden.