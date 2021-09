Op 12 september organiseert de Road van Laon tot Aoke samen met het gemeentebestuur het allereerste Covid Safe Ticket-evenement: Fieske in de wei. Volgens schepen van Feestelijkheden Jolein Martens (Open Vld) is het een mooi alternatief voor de prinsen en hun entourage om toch carnaval te vieren, in de eerste plaats omdat de geplande nazomerstoet niet kan uittrekken.