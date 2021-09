Olympisch kampioen Alexander Zverev vlot naar halve finales op US Open

De 24-jarige Duitser Alexander Zverev (ATP-4) heeft zich woensdag in New York vlot voor de halve finales van het US Open geplaatst. De olympische kampioen had maar 2 uur en 6 minuten nodig voor een 7-6 (8/6), 6-3, 6-4 zege tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP-46), die voor het eerst in de kwartfinales van een Grand Slam stond.