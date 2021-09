Zo swingend het bij vlagen tegen Tsjechië was, zo slaapverwekkend was het tegen Wit-Rusland. Een mooi doelpunt van Dennis Praet, op aangeven van Alexis Saelemaekers, was voldoende voor de wel erg zuinige 0-1-zege tegen de nummer 89 van de FIFA ranking. Dat het allemaal niet om over naar huis te schrijven was, bevestigen onze Duivels na afloop.