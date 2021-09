Flitsend was het niet van de Rode Duivels, maar de B-ploeg van bondscoach Roberto Martinez klaarde wel de klus in Kazan tegen Wit-Rusland. Met dank aan Dennis Praet, die het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde. Een magere 0-1 zege dus, maar wel een Belgische 9 op 9 in deze interlandperiode. Met 16 op 18 blijven de Duivels autoritair leider in hun WK-kwalificatiegroep.