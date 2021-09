OVERZICHT WK KWALIFICATIES. Italië weet weer wat winnen is, Duitsland overtuigt andermaal en Wales laat dan weer punten liggen tegen Estland

Op woensdag kwamen de laatste kwalificatiewedstrijden van september aan de beurt. Welke teams zetten stappen richting het WK 2022 in Qatar en welke landen geraken in moeilijkheden? Een overzicht.

Italië-Litouwen

Europees kampioen Italië was het winnen even verleerd na twee billijke gelijke spelen tegen Bulgarije en Zwitserland. Tegen Litouwen stelden de Italianen orde op zaken en wonnen ze makkelijk met een forfaitscore. Bij de rust hadden Moise Kean (x2), Raspadori en een owngoal van Cercle Brugge-verdediger Utkus al voor een 4-0 gezorgd. Die score werd in de tweede helft nog verder uitgediept door Di Lorenzo. La Squadra Azzurra knoopt zo opnieuw aan met de overwinning.

Ijsland-Duitsland

Die Mannschaft van trainer Hansi Flick wist na de knappe 6-0 tegen revelatie Armenië (het land stond voor die wedstrijd aan de leiding in groep J) opnieuw te overtuigen. In en tegen Ijsland werd er met een droge 0-4 gewonnen. Serge Gnabry, die ook al twee doelpunten voor zijn rekening nam tegen Armenië, opende al na 7 minuten de score. Antonio Rüdiger, ploegmaat van Romelu Lukaku bij Chelsea, zorgde voor de dubbele voorsprong. Sané en Werner deden er in de tweede periode elks nog eentje bij. De Duitsers lopen nu vier punten uit op eerste achtervolger Armenië.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kosovo-Spanje

Spanje had het in Kosovo een pak lastiger om een gaatje te vinden vergeleken met de vorige wedstrijd tegen Georgië. Pas na iets meer dan een half uur kon Pablo Fornals raak treffen. In de extra tijd kon Ferran Torres er wel nog een goaltje bijdoen. 0-2 en een koppositie van 4 punten voorsprong, nadat Zweden met 2-1 verloor op het veld van Griekenland.

Polen-Engeland

Op papier leek dit misschien wel de mooiste affiche van de avond. Zeker nadat beide ploegen overtuigend hun vorige wedstrijden naar zich toetrokken. Polen verpulverde San Marino met 1-7, terwijl Engeland op Wembley met 4-0 won tegen die andere voetbaldwerg Andorra. Zulke hoge scores vielen er dit keer niet te noteren. Het was wachten tot minuut 72 wanneer Harry Kane zijn duivels kon ontbinden om de Engelsen op 0-1 te schieten. Polen gaf zich niet gewonnen en kwam in de 93ste minuut alsnog langszij. Meteen het eerste puntenverlies voor Engeland in deze campagne.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Andere uitslagen:

Wales-Estland: 0-0

In de groep van de Rode Duivels liet Wales thuis punten liggen tegen Estland. Gareth Bale en co kwamen niet verder dan een scoreloos gelijkspel. Geen nieuwe hattrick dus voor Bale, die de Welshmen tegen Wit-Rusland daarmee nog net over de streep kon trekken.

Griekenland-Zweden: 2-1

Zweden kon bij puntenverlies van Spanje tegen Kosovo de leiding overnemen in groep B, maar het pakte anders uit voor de manschappen van Janne Andersson. De Grieken kwamen op 2-0, de aansluitingstreffer van Quaison tien minuten voor tijd kon het tij niet meer doen keren.

Armenië-Liechtenstein: 1-1

Hongarije-Andorra: 2-1

Noord-Ierland-Zwitserland: 0-0

Noord-Macedonië-Roemenië: 0-0

Albanië-San Marino: 5-0