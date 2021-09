Zoveel geeft de gemiddelde wielertoerist uit aan zijn hobby, en dit zijn de meest geliefde merken

Wie thuis niet durft te vertellen hoeveel hij/zij jaarlijks aan zijn koersfiets uitgeeft, kan er vrank en vrij voor uitkomen. Het is nu onderzocht, en het staat vast. Minstens 685 euro per jaar geven uit we aan fietsactiviteiten, wie al wat zotter doet, zit aan een jaarlijkse uitgave van 1.693 euro. Ik weet niet wat u thuis vertelt, maar ik weet dat mijn koershobby inderdaad geld kost. Al praat ik dat doorgaans weg met het argument dat ik niet rook en niet op café ga (toch niet naast mijn ritten).