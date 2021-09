In Eisden schrokken de mensen woensdagavond op van een familieruzie met gewonden. — © JTh

MAASMECHELEN

Woensdag rond 21 uur is er een ruzie ontstaan in een huis aan de Guillaume Lambertlaan in Eisden Tuinwijk. De bewoner en een familielid raakten slaags en gebruikten onder andere een grote moersleutel. Een persoon werd met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De andere werd door de lokale politie Maasmechelen-Lanaken ondervraagd.