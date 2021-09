De jongeman die beweerde zondag, in het gebouw in Madrid waar hij woont, te zijn aangevallen door gemaskerde daders, heeft zijn verklaringen bijgesteld. De verwondingen werden met wederzijdse instemming toegebracht. Woensdagavond vond een mars tegen homoboof geweld plaats in Madrid. Om te protesteren tegen wat de man was overkomen. De mars ging wel gewoon door.