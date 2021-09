Kim Clijsters heeft een opvolger: Emma Raducanu (18) plaatst zich als laagst gerangschikte voor halve finales US Open

De Britse Emma Raducanu blijft de tennisharten veroveren. In de kwartfinale van de US Open versloeg ze olympisch kampioene Belinda Bencic in twee sets: 6-3 en 6-4. Als laagst gerangschikte speelster volgt ze nu Kim Clijsters op.

Nadat Raducanu op Wimbledon al haar kunnen liet zien door de achtste finales te bereiken, bevestigt ze nu door als laagst gerangschikte de halve finales in New York te halen. Kim Clijsters deed haar dat in 2009 al eens voor. In de halve finale zal Raducanu het nu opnemen tegen de Tsjechische Pliskova of de Griekse Sakkari.

Het lijkt het toernooi van de jonkies te worden op de US Open. Naast Raducanu wist ook de 19-jarige Canadese Leylah Fernandez zich van de halve finales te verzekeren. En ook bij de mannen speelde de 18-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz zich al in de kijker.