Chauffeur zwaar vervoer test positief op heroïnegebruik bij controle in Bilzen

Bilzen

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst organiseerde woensdag samen met de collega’s van de zone Voeren, Vlaamse Belastingdienst en GOCA, die instaan voor een technische controle van zwaar vervoer, een controle.

Ze controleerden in totaal 21 vrachtwagens of gelede voertuigen op de N700 in Bilzen. Daarbij werden meerdere onmiddellijke iningen en pv’s vastgesteld. Zo inden ze ter plaatse twee keer een achterstallige verkeersbelasting van 1.235,54 euro, was er een pv en inbeslagname van het rijbewijs voor twee weken voor een chauffeur die positief testte op het gebruik van heroïne, een pv voor een ontbrekende ladingverzekering plus de inning van een boete van 1.800 euro voor allerlei technische inbreuken, een boete van 1.000 euro voor een Litouwer met verlopen keuring en boete van 350 euro voor niet-werkende handrem, een inning van 225 euro, twee inningen van 350 en 1.000 euro en nog eentje van 1.000 euro voor een afwezige ladingverzekering. ppn