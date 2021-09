Onze wijnkenner kiest vier wijnen die voor het eerst een maatje groter gaan

“Never change a winning team”, moeten ze bij Colruyt denken, want al jaren pakken ze bij de start van hun wijnfestival uit met een magnumactie: zes standaardflessen kopen, één magnum gratis. Of er geen sleet zit op deze formule? Absoluut niet, want een maatje groter staat altijd chic op een feestelijk gedekte tafel én er zijn flink wat nieuwe wijnen die voor het eerst in magnumformaat gebotteld werden. Wij pikten er vier uit.