Hoe de affaire tussen een rijke frituurbaas en ex-Miss België Ilse De Meulemeester totaal escaleerde

Drie jaar cel eist het parket voor de Nederlandse zakenman Jacobus P. (70) wegens poging doodslag en belaging van ex-Miss België Ilse De Meulemeester. De steenrijke Nederlandse zakenman zou met zijn auto moedwillig tegen die van De Meulemeester gereden zijn. “Hij had haar cadeautjes gegeven voor 1,4 miljoen euro en ze zouden gaan samenwonen. Maar toen ze genoeg gekregen had, ging ze terug naar haar ex. Dat was de druppel”, aldus de verdediging.