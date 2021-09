1 op 2 coronabesmettingen in Limburg komt uit mijngemeente

Gouverneur Jos Lantmeeters pleit voor een gezamenlijke aanpak om de vaccinatiegraad in de mijngemeenten op te krikken. Dat doet hij nu blijkt dat de helft van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Limburg zich in die vijf gemeenten manifesteert. Genk, Maasmechelen, Beringen, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren hebben de laagste vaccinatiecijfers van Limburg, op Voeren en Herstappe na. Een uniforme aanpak om de vaccinatie-achterstand weg te werken, is aangewezen zegt Lantmeeters. Hij nodigt de burgemeesters van de mijngemeenten uit om hierover in gesprek te gaan.