Dit weekend eerste Sanicole Airshow in Hechtel sinds uitbreken coronacrisis. — © TV Limburg

Dit weekend is het eindelijk weer zover. Dan vindt de 42ste editie van de Sanicole Airshow in Hechtel-Eksel plaats. Afgezien van een airshow die digitaal werd uitgezonden, is het de eerste show sinds het uitbreken van het coronavirus. Wel zijn er nog een aantal voorzorgsmaatregelen van kracht. En duurt het evenement ook een dag extra.